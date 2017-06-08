فيتامينات مهمة لمرضى السكري2017-06-08 13:48:06
أكد طبيب الأمراض الباطنة ديرك مولر فيلاند على أهمية النظام الغذائي الصحي والغني بالفيتامينات بالنسبة لمرضى السكري نظرًا لأن نقص الفيتامينات على المدى الطويل قد تترتب عليه عواقب وخيمة.
وأوضح فيلاند، رئيس الجمعية الألمانية للسكري، أن فيتامين حمض الفوليك وفيتامين B12 يتمتعان بأهمية كبيرة بالنسبة لمرضى السكري. ويوجد حمض الفوليك في الخضروات، مثل الخس والطماطم والهليون والكرنب والبقوليات، في حين يوجد فيتامين B12 في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والبيض والحليب، ولكن يتعين على مريض السكري عدم الإكثار في تناول اللحوم.
ويترتب على نقص هذه الفيتامينات حدوث اضطرابات حسية، مثل عدم وضوح الرؤية والشعور بخدر في اليدين أو توقف الإدراكات الحسية. ويتعين على المرضى استشارة طبيب عند ملاحظة هذه الأعراض؛ لأنها تعد مؤشرات أولية على تلف الأعصاب، وهو ما يفحصه الطبيب بواسطة عينة دم.
كما يتعين على مرضى السكري أيضًا فحص مستويات فيتامين D، وذلك لأنه يكافح هشاشة العظام، والتي تظهر بصورة أسرع لدى مرضى السكري مقارنة بالأشخاص العاديين. ويوجد فيتامين D في الأسماك الدهنية، علاوة على هذا يتم بناؤه تحت تأثير أشعة الشمس.
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