خبراء يتوقعون أن يعيش ثلاثة أرباع مرضى السرطان بعد 10 سنوات من تشخيصهم

توقع خبراء بريطانيون أن يعيش ثلاثة أرباع مرضى السرطان بعد عشر سنوات على الأقل من تشخيص اصابتهم بالمرض خلال العقد القادم.

و أشاد الخبراء – وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية - “بحدوث تغييرات عظيمة في معدلات البقاء على قيد الحياة” خلال السنوات الأخيرة والتي من المتوقع أن تصبح أكثر سرعة خلال السنوات المقبلة.

و يرجع ذلك إلى تقنيات جديدة في تشخيص السرطان والتي تمكن من رصد العديد من الأورام في مرحلة مبكرة، حيث يمكن استئصالها.

و في الوقت ذاته فإن الإجراءات القوية والأدوية تعني أن المرضى الذين تعتبر السرطانات لديهم منهية للحياة من المتوقع أن يعيشون لـ 10 أو 20 سنة.

و قال باحثون رواد – في مؤتمر كبير معني بأبحاث السرطان - إنه بحلول عام 2027، فإن ثلاثة ارباع مرضى السرطان في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من المتوقع أن يعيشوا لعشر سنوات على الأقل.