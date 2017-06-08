جامعة القاهرة تحتل المركز 482 ضمن قائمة أفضل 500 جامعة حول العالم2017-06-08 13:49:19
كشف مؤشر كيوإس (QS) الدولي لتصنيف الجامعات، في تقرير نشره حول ترتيب الجامعات عالميا عن احتلال جامعة القاهرة المرتبة 482 عالميا، وجاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفقآ للتصنيف لعام 2017، وتقدمت 70 مركزا عن العام السابق، وهى الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة ضمن فئة الخمسمائة.
وينشر هذا التقرير - وهو تقرير سنوي لأفضل 800 جامعة فى العالم - بواسطة مؤسسة كواكواريلى سيموندز الإنجليزية المختصة بالتعليم، ويعد مؤشر كيوإس من أبرز التصنيفات العالمية بجانب تصنيف شنغهاي الشهير، وهو يعتمد على عدة معايير، من بينها السمعة الأكاديمية، ونسبة الطلبة لأعضاء هيئة التدريس، ومعدل النشر الدولي للأبحاث العلمية ونسبة الإشارة إليها من الباحثين الآخرين حول العالم، وقياس مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيف الدولي (QS) في نسخة 2017 وتقدمها عن العام السابق يعكس إلي حد كبير الجهود المبذولة من إدارة الجامعة وكلياتها وأساتذتها لدعم مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية بها وزيادة النشر الدولي وتحسين نوعيته.
وأشار إلى تواجد جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية الهامة خلال السنوات الثلاث الماضية بما يؤكد علي السمعة الأكاديمية لجامعة القاهرة حول العالم.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف (QS) العالمي للجامعات يعد واحدا من أكثر ثلاثة تصنيفات علي مستوي العالم من حيث الأهمية والتأثير، وهو يصنف الجامعات ذاتها علي مستوى أفضل 800 جامعة حول العالم شأنه شأن تصنيف شنغهاي الذي يصنف أفضل 500 جامعة عالمية، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة تتواجد في التصنيفات العالمية بقوة على مستوي أفضل الجامعات العالمية في الترتيب سواء على مستوى الجامعات ذاتها أوعلى مستوى القطاعات والبرامج الأكاديمية.
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