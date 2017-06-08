سيدتى .. إذا كنتى تعانين من اكتئاب ما بعد الوضع و يجول فى خاطرك عدد من الأفكار والخواطر السلبية فماعليك سوى ممارسة الرياضة سلاحك للتخلص من هذه الحالة السلبية.

فقد أظهرت أحدث الدراسات ، التى نشرت مؤخرا ، أن ممارسة الرياضة أثناء شهور الحمل وما بعده تعد من الأسلحة الآمنة التى تستطيع المرأة استخدامها لتحسين حالتها النفسية لتقليل حدة أعراض اكتئاب ما بعد الوضع.

كان الباحثون فى جامعة ” نيويورك” الأمريكية ، قد عكفوا على تحليل نتائج ما توصلت إليه نحو 12 دراسة أجريت حول تأثير وفعالية النشاط الحركى والرياضى فى تخليص المرأة من أعراض اكتئاب ما بعد الوضع .. وقد أكدت أغلب النتائج المتوصل إلى الأهمية القصوى لمزاولة الرياضة بصورة منتظمة لتخليص المرأة من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة بل وتحسن من قدرتهن على رعاية أطفالهن.