 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 01:16 مساءً
روابط سريعة
سيدتى..ممارسة الرياضة سلاحك للتخلص من اكتئاب ما بعد الوضع
المرأة ممارسة الرياضة عواجيز سن اليأس

سيدتى..ممارسة الرياضة سلاحك للتخلص من اكتئاب ما بعد الوضع

2017-06-08 13:16:42

سيدتى .. إذا كنتى تعانين من اكتئاب ما بعد الوضع و يجول فى خاطرك عدد من الأفكار والخواطر السلبية فماعليك سوى ممارسة الرياضة سلاحك للتخلص من هذه الحالة السلبية.

فقد أظهرت أحدث الدراسات ، التى نشرت مؤخرا ، أن ممارسة الرياضة أثناء شهور الحمل وما بعده تعد من الأسلحة الآمنة التى تستطيع المرأة استخدامها لتحسين حالتها النفسية لتقليل حدة أعراض اكتئاب ما بعد الوضع.

كان الباحثون فى جامعة ” نيويورك” الأمريكية ، قد عكفوا على تحليل نتائج ما توصلت إليه نحو 12 دراسة أجريت حول تأثير وفعالية النشاط الحركى والرياضى فى تخليص المرأة من أعراض اكتئاب ما بعد الوضع .. وقد أكدت أغلب النتائج المتوصل إلى الأهمية القصوى لمزاولة الرياضة بصورة منتظمة لتخليص المرأة من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة بل وتحسن من قدرتهن على رعاية أطفالهن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3