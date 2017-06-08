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الأشخاص الذين لا يلتزمون بمواعيدهم هم أكثر تفاؤلاً و هدوءا ً أو إبداعاً
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الأشخاص الذين لا يلتزمون بمواعيدهم هم أكثر تفاؤلاً و هدوءا ً أو إبداعاً

2017-06-08 13:15:06

أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين فى جامعة ” نيويورك” ، أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالمواعيد، بل يأتون متأخرين عن الميعاد المحدد بمدة تصل إلى 20 دقيقة عن كل الحاضرين فى أى إجتماع ، فإن هؤلاء الأشخاص يتصفون بعدم المبالاة نهائياً بالمواعيد بل أن لديهم عقدة فى تذكر المواعيد المحددة.

كما أوضحت الدراسة الأمريكية أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم إدراك حسى بالوقت و مع ذلك فهم أكثر تفاؤلاً و أكثر هدوءاً و أكثر إبداعاً لأنهم يعتقدون أن لديهم القدرة على إنجاز أى طلب يطالب منه وقت محدد.

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