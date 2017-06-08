أكد الباحث السياسي محمد قواص، أن بريطانيا لديها تجارب تاريخية في مواجهة الأزمات الكبرى، مشيرا إلى أن البعض ينظر للانتخابات البرلمانية اليوم بأنها مصيرية.

وأوضح قواص من خلال مداخلة هاتفية على قناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الخميس، أن هذه الانتخابات تشكل الحكومة القادمة التي ستحدد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ما واجهته بريطانيا من عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية، مضيفا أن أغلب استطلاعات الرأي في بريطانيا غير قادرة على حسم هذه المعركة نظرا لوجود تضارب حول نتائج كل استطلاع.

وتوقع أن يتم تحديد نتائج الانتخابات من خلال نسبة مشاركة فئات معينة بالانتخابات مثل الشباب ونسبة المشاركة، مؤكدا احتمالية حدوث ما وصفها بـ”المفاجأة الكبرى” عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة مما ستثير الجدل السياسي حول طبيعة الحكومة القادمة، حيث من الممكن تشكيل حكومة بديلة ائتلافية بين حزب العمال وأحزاب أخرى.

ويتوافد العديد من الناخبين البريطانيين اليوم لمراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.