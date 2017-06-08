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محلل سعودي لـ«قطر»: «غضب الرياض = غضب العالم»
تميم بن حمد

محلل سعودي لـ«قطر»: «غضب الرياض = غضب العالم»

2017-06-08 13:14:04

سخر المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، من دولة قطر، وذلك في أعقاب الضربة الشديدة التي واجهتها الدوحة، بعد قطع المملكة العربية السعودية، علاقتها معها.

وكتب الأنصاري، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس: “خلال نفس الساعة؛ قطر يتم قرص أذنها من واشنطن، وتم احتقارها من موسكو”.

وأضاف المحلل السياسي السعودي، موجهاً حديثه إلى قطر: “غضب الرياض = غضب العالم”.

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض مقابلة أمير قطر تميم بن حمد، في زيارته المرتقبة لموسكو.

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