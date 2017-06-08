دراسة: ممارسة الرياضة بشكل مكثف لأكثر من ساعتين قد يسبب مشكلات كبيرة في المعدة

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الكثير من الرياضة بشكل مكثف يمكن أن تسبب مشكلات في المعدة أو حدوث تسمم في الدم.

وقال باحثون – وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية- إن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف لأكثر من ساعتين يعرضون أنفسهم لخطر الإضرار بالأمعاء ، وأن الجري وممارسة الرياضة في الطقس الحار يزيدان من هذا الخطر.

ووجد البحث الذي أجرته جامعة موناش الاسترالية أنه “مع زيادة كثافة ومدة الرياضة كانت هناك زيادة نسبية لخطر الاضرار بالأمعاء واختلال وظائف القناة الهضمية”.

ووجدت الدراسة أنه بعد ساعتين من الرياضة المكثفة تصاب الأمعاء بجروح مما يسمح بتسريب البكتريا الضارة التي يتم السيطرة عليها في الأمعاء ومرورها في مجرى الدم.

و أشار الباحثون إلى أن “الرياضة المسببة لمتلازمة الجهاز الهضمي” ربما تؤدي إلى مضاعفات صحية حادة أو مزمنة.

وخلص الباحثون إلى أن الجري يسبب المزيد من مشكلات المعدة أكثر من ركوب الدراجة فيما يتعلق بعدد الحوادث وشدتها ومدتها.