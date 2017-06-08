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٧٧% من العمال الفرنسيين يحصلون على نصف ساعه راحة فقط لتناول وجبة الإفطار
فطار اطفال - اكل صحي

٧٧% من العمال الفرنسيين يحصلون على نصف ساعه راحة فقط لتناول وجبة الإفطار

2017-06-08 13:05:20

يحصل العامل الفرنسى على نصف ساعة فقط فى يوم العمل لتناول وجبة الإفطار ، وهى طبق سلطة ، و ذلك يمثل 77% من العمال الفرنسيين ، مما يعد رقما قياسيا مقارنة بزملائهم فى الدول الأوروبية الأخرى ، هذا ما كشفت عنه أحدث تقارير نقابة العمال الفرنسيين .

وتشير إحصائيات أخري إلي أن ثلث العمال البريطانين يحصلون على فترة راحة تصل إلى نصف ساعه بل و نجد 9 % فقط من العمال اليونانيين يحصلون على هذه الراحة أثناء العمل .. أما بالنسبة للوجبة الرئيسية فإن أغلب الفرنسيين يتناولونها فى المنزل و تحتوى أساسا على اللحوم.

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