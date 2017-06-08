دراسة : تناول المشروبات "الدايت" خلال الحمل يضاعف خطر إصابة الطفل بالبدانة2017-06-08 13:02:43
كشفت دراسة جديدة النقاب عن أن تناول المشروبات الدايت أثناء الحمل يضاعف من خطر إصابة الطفل بالبدانة.
وقال خبراء – وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية - إن الأمهات الحوامل يتعين عليهن اختيار الماء بدلا من المشروبات المحلاة صناعيا لأن هذه المشروبات قد تؤثر على الجنين مما يمهد لمعاناته من مشكلات في الوزن في مراحل لاحقة من حياته.
ووجدت دراسة جديدة أن السيدات اللائي يعانين من سكر الحمل واللاتي يشربن العصائر المحلاة صناعيا يوميا يضاعفن من خطر إصابة أطفالهن بالبدانة في عمر السابعة.
وتعد هذه النتائج شديدة الأهمية: إذ أن ثلث الأطفال مصابون بالبدانة وهو ما قد يؤدي إلى إصابتهم بمشكلات في القلب عندما يتقدمون في العمر.
وأشارت الدراسة – التي أجراها المعهد الوطني البريطاني للصحة- إلى أن السيدات الحوامل يصبحن أكثر ميلا إلى شرب المزيد من الكميات بسبب زيادة حجم السائل الأمينوسي.
وعقدت خلال الدراسة مقارنة بين السيدات اللائي يشربن عصائر محلاة صناعيا ومن يتناولن المشروبات السكرية ومن يشربن المياه.
و خلصت النتائج إلى أن السيدات اللائي شربن المياه فقط قللن من خطر إصابة أطفالهن بالبدانة بنسبة 17 بالمائة. بينما من شربن المشروبات الدايت كان أطفالهن أكثر عرضة ب60 بالمائة لزيادة الوزن عند الولادة بعكس من شربن الماء فقط.
-
قطر تكشف النتائج الأولية لتحقيق قرصنة وكالة أنبائها
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، النتائج الأولية للتحقيقات الجارية في “جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعية،” ...Thu, 08 Jun 2017 09:39:31 GMT
-
منذ قرار «التعويم».. مصر تجذب 8.4 مليار دولار
كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، عن أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية، بقيمة 8.4 مليار دولار، في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير ...Thu, 08 Jun 2017 09:39:31 GMT
-
مانشستر يونايتد يرفع العرض المقدم لضم الإسباني ألفارو موراتا
أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد رفع العرض المقدم لضم الإسباني الدولي ألفارو موراتا من نادي ريال مدريد. وكان “الشياطين الحمر” قد تقدموا ...Thu, 08 Jun 2017 09:39:31 GMT
-
آخر تطورات «مثلث ماسبيرو»
قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير العشوائي، إنه بدأت الخطوات الفعلية لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أن المنطقة بها أكثر من 4 آلاف أسرة، وهناك ...Thu, 08 Jun 2017 09:16:28 GMT
-
تخفيض التصنيف الائتماني لقطر يؤثر على الديون السيادية
أدى خفض التصنيف الائتماني لقطر إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية، خوفا من مخاطر التخلف عن السداد. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس ...Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
أهم قضايا القمة «المصرية – البحرينية».. اليوم
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس جلسة مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لبحث عدد من الموضوعات على رأسها قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين ...Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
مقتل وإصابة خمسة مسلحين من طالبان في انفجار شمال أفغانستانThu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
وزير النقل : وقف الحجز الألكتروني لتذاكر القطارات في عيد الفطر
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الوزارة استعدت لحجز تذاكر القطارات في عيد الفطر، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود للقضاء على السوق السوداء للتذاكر. وأضاف ...Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
فيديو جديد لاعتداء لندن..الشرطة والمهاجمون وجها لوجه
أظهر شريط فيديو التقطته كاميرات مراقبة لحظات دراماتيكية، لوصول عناصر الشرطة البريطانية إلى موقع هجوم لندن الدامي، حيث قتلوا المهاجمين الثلاثة. ويظهر في الفيديو، ...Thu, 08 Jun 2017 09:08:51 GMT