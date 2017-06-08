أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات المصابين بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 100 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاساريفيك - وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية - ” حتى الآن تم الإبلاغ عن 101 ألف و 820 حالة إصابة بالكوليرا، وتوفي 789 شخصا في 19 محافظة بسبب الوباء”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الأربعاء عن ارتفاع أعداد وفيات مرضى الكوليرا في اليمن إلى 681 على الأقل وأن التفشى لم يبلغ ذروته بعد .. مضيفة أن عدد وفيات الكوليرا زاد نحو 50 % منذ 27 مايو الماضي .

وأشارت إلى أن الفترة من 27 أبريل حتى الرابع من يونيو كان هنا 86 ألفا و 422 حالة اشتباه في الكوليرا في 19 من بين محافظات اليمن البالغ عددها 23 محافظة .