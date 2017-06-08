أجرت الباحثة الأمريكية “كارين هوانج” و زملاؤها في جامعة ” هارفارد”بحثا جديدا أستند إلى مجموعة من التجارب للإجابة عن كيفية ادارة الحديث بحيث نترك انطباعا جيدا عن أنفسنا لدى الأخرين، و هل لدى الناس حدس جيد حول الطريقة الفعالة لجعل الآخرين يعجبون بهم.

تقول الباحثة الأمريكية ، “لنأخذ مثالا على الوضع التالي، التقى شخصان لأول مرة ، و يريد أحدهما أن يترك انطباعا جيدا عن نفسه لدى الآخر.. كيف ينبغي له ادارة الحديث من طرفه لتحقيق هذا الهدف؟ هناك ثلاثة سيناريوهات”.. السيناريو الأول: يتحدث الشخص عن إنجازاته. و عن وظيفته و الترقية الأخيرة له ، و يلمح إلى قيمة راتبه السنوي .. و السيناريو الثاني : لا يريد الشخص أن يستحوذ على الحديث كله ، بالإبقاء على بساطة الحديث في إطار الأسئلة المعتادة ، مثل “من أين أنت ؟” و “ماذا تفعل ؟ “.

كما أنه يلقى بعض المديح ليجعل الطرف الآخر يشعر بالارتياح .. أما السيناريو الثالث يشعر الشخص فيه بالفضول ، لذلك يسأل الكثير من الأسئلة ، و قد يبدأ بسؤال عام مثل “ماذا تعمل ؟ ” و يتابع بطرح أسئلة أخرى، مثل: متى عمل هناك وما إذا كان يحب وظيفته أم لا.

تقول هوانج إن المتابعة العادية للمحادثاتبين الناس تشير إلى أن العديد من الرجال سوف يتخذون المثال الأول ، خاصة إذا كانوا يحاولون تقديم أنفسهم على أنهم ” الأكثر نجاحا وقوة في أي مجموعة “. و الرجال الذين يعرفون أنهم لا يستطيعون تقديم أنفسهم بهذه الصورة سيحاولون في كثير من الأحيان ، تقديم صورة “الرجل اللطيف ” بدلا من ذلك . و هذا هو النهج الثاني. ( و بطبيعة الحال ، تستخدم النساء هذه النهج أيضا) .. غير أن الكثير من الناس يترددون في اتخاذ النهج الثالث ، لأنهم يشعرون بالقلق من أن طرح الكثير من الأسئلة سوف يبدو كنوع من التدخل و الحشرية ، أو لأنهم يشعرون بالقلق من أنهم قد يطرحون سؤالا خطأ يمكن أن يسيء إلى الشخص الآخر. وعلى أي حال، فإنه من الأسهل أن يتحدث المرء عن نفسه عن التفكير في الأسئلة المناسبة لطرحها على الطرف الآخر.

و قد ركز البحث الأخير على أن الإنجذاب بين الناس يقوم على فكرة التجاوب. فعندما يشعر الشخص بأن الطرف الآخر يتجاوب مع احتياجاته ، تزيد محبته له. ويتضمن التجاوب ثلاثة عناصر و هى الفهم ،و التأييد ، و الاهتمام .. و وفقا لهوانج وزملاؤها، فإن أسلوب المحادثة الذي يغطي جميع عناصر التجاوب الثلاثة هو أسلوب طرح الأسئلة .. فقد يمكن للمرء تخمين مشاعر الآخرين، ولكن السبيل الوحيد لفهمهم حق الفهم هو أن نسألهم. وخاصة عند متابعة السؤال، مما يثبت الإهتمام الحقيقي بالآخرين.

و لاختبار فرضية أن طرح الأسئلة يزيد مشاعر الحب ، قام الباحثون بتقسيم كل اثنين من المشاركين معا للقيام بتبادل الرسائل عبر الإنترنت ، و طلبوا من المجموعة الأولى الاستمرار في المحادثة لمدة خمسة عشر دقيقة كاملة، والرد على استبيان حول الطرف الآخر بعد ذلك.

و طلب الباحثون من المجموعة الثانية طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة، وخاصة أسئلة المتابعة. وبعد المحادثة، طلب الباحثون من المجموعة الأولى تقييم مدى إعجابهم بالشركاء في المجموعة الأخرى .

و كما كان متوقعا ، تم وصف الأشخاص الذين طرحوا الكثير من الأسئلة باللطف و بأنه من السهل الإعجاب بهم ،مقارنة مع أولئك الذين طرحوا أسئلة أقل .. و رأى الباحثون بأن هذا يرجع إلى أن المشاركين فسروا طرح الكثير من الأسئلة على أنه نوع من التجاوب. ففي نهاية المطاف، يحب الناس جميعا التحدث عن أنفسهم ، ولذلك فإن المشاركين الذين يطرحون الكثير من الأسئلة يقومون بتلبية الحاجة الإنسانية لدى الآخرين في الكشف عن ذواتهم.

و يخلص البحث إلى أنه إذا كنت تريد أن تترك انطباعا جيدا ، فإن استراتيجية المحادثة واضحة ، فبدلا من التحدث عن نفسك، اطلب من الآخرين التحدث عن طريق طرح أسئلة وأسئلة أخرى للمتابعة .. و في نهاية الحديث ، قد يعرف الآخرون معلومات أقل عنك ، و لكنهم سوف يحبونك أكثر لأنك قد استوفيت احتياجاتهم العاطفية.