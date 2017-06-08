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"المركزي" : 3.079 ترليون جنيه اجمالي الدين العام المحلي بنهاية مارس الماضي
طارق عامر محافظ البنك المركزي

"المركزي" : 3.079 ترليون جنيه اجمالي الدين العام المحلي بنهاية مارس الماضي

2017-06-08 12:59:24
أ ش أ

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي ليبلغ 079ر3 ترليون جنيه في نهاية مارس الماضي، منه 2ر86% مستحق على الحكومة، و9ر5% على الهيئات العامة الاقتصادية و9ر7% على بنك الاستثمار القومي.

وأشار البنك - في أحدث تقرير له - إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 654ر2 ترليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 7ر368 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ مارس من العامل المالي 2016/2017.

وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 6ر180 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 9ر76 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 3ر244 مليار جنيه، بزيادة 1ر14 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون).

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