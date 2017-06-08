الجيش الباكستاني يقضي على مجموعة سعت لتأسيس فرع لداعش في بلوشستان2017-06-08 13:06:22
أصدر الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، بيانا بتفاصيل عملية أمنية استمرت 3 أيام في منطقة موستانج بولاية بلوشستان في وقت مبكر من الشهر الجاري، لردع مجموعة تسعى لإقامة فرع لتنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد.
وقال الجيش - حسب ما نقلته صحيفة “دون” الباكستانية، اليوم الخميس - إن القوات الأمنية قتلت 12 إرهابيا بينهما مفجران انتحاريان، مشيرا إلى أن العملية تمت بناء على تقارير موثوقة بوجود أشخاص محظورين على تواصل مع مسلحين من تنظيم “داعش”.
وأوضح الجيش أن العملية التي نفذت من 1 إلى 3 يونيو الجاري، أحبطت بنجاح أي تأسيس لمجموعة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتنظيم “داعش”، مشيرا إلى أن الإرهابيين كانوا يعملون من داخل كهوف على بعد 36 كيلومترا من منطقة موستانج في بلوشستان، لافتا إلى أن عمليات التطهير غطت أكثر من 10 كيلومترات في صباح أول يونيو الجاري.
وتابع قائلا: “إن الإرهابيين المختبئين في الكهوف أبدو مقاومة شرسة، ما جعل العملية الأمنية أكثر صعوبة وتحد نظرا لطبيعة التضاريس القاسية في المنطقة، وأسفر كذلك عن إصابة 5 رجال أمن بينهم ضابطان”.
وذكر الجيش الباكستاني أن القوات الأمنية دمرت مكانا لتصنيع العبوات الناسفة في أحد الكهوف، وصادرت مجموعة من الأسلحة والذخيرة بينهم 50 كيلو جرام من المتفجرات، و3 أحزمة ناسفة، و18 قنبلة يدوية، و6 قاذفات صواريخ، و4 رشاشات خفيفة، و18 رشاشات صغيرة، و4 بنادق قناصة، و38 من معدات الاتصال.
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