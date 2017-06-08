تنصح أحدث الأبحاث الطبية بأهمية تناول الأطفال للبيض ، حتى وأن كانت بيضة واحدة فى اليوم ، لتلافى المشكلات تأخر النمو بينهم .

فقد أظهرت الأبحاث التى أجريت فى جامعة ” واشنطن ” أهمية تناول الأطفال فى المرحلة العمرية مابين 6 إلى 9 أشهر لبيضة واحدة يوميا ، لتجنيبهم مخاطر تراجع معدلات النمو بصورة ملحوظة .. و تعرف عوامل إعاقة النمو أو التقزم بضعف معدلات النمو الناجم عن سوء التغذية فى المراحل المبكرة من حياة الطفل ، ولا سيما فى الـ 1000 يوم الأولى .

ووفقا “لمنظمة الصحة العالمية”، يعرف الطفل كونه يعانى من التقزم ، فى حال ارتفاع مؤشر العمر مقارنة بمعدل الطول ، و هما المعياران المهمان للكشف و القياس عن حالات التقزم .

و شددت المنظمة العالمية على أنه على الرغم من تراجع معدلات إصابة الأطفال بالتقزم خلال الفترة من 2000 – 2016 ، إلا أن هذه الحالة المرضية تواصل حصدها لطفل من بين كل أربعة أطفال دون الخامسة حول العالم .. موضحة ، أن حالات التقزم تعد الأكثر شيوعا فى دول جنوب شرق آسيا بنسبة بلغت 35.8% و إفريقيا جنوب الصحراء و 34.5% بين الأطفال فى تلك المناطق .

ولتوفير مزيد من الأدلة فى هذا الصدد، أظهرت الدراسة التى أجرتها الدكتورة” لورا لانوتى” بكلية الطب جامعة ” واشنطن” ، أن تناول البيض يحتوى على فوائد جمة للأطفال – خاصة فى شهرهم السادس - الذين يعانون من مشكلات فى النمو لتتراجع معه فرص إصابتهم بالتقزم.

فقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية من الأطفال من الإكوادور ، أمريكا الجنوبية ، تراوحت أعمارهم مابين 6- 9 أشهر ، فيما كان 23 % من الأطفال دون الخامسة ، حيث عاني 6% منهم من تراجع فى معدلات النمو وسوء تغذية ، فضلا عن التقزم.. وقد تم تقسيم الأطفال إلى مجموعتين ، تناول أفراد الأولى بيضة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر ، فيما لم يتم إطعام أطفال المجموعة الثانية بالبيض.

وتوصل الباحثون إلى أن الأطفال الذين انتظموا فى تناول البيض بصورة يومية تمتعوا بمتوسط أطوال أعلى فى الساقين مقارنة بأعمارهم ، فى مقابل الأطفال الذين لم يتناولوا البيض .. كما كشفت المتابعة عن أن الانتظام فى تناول البيض أدي إلي خفض فرص الإصابة بالتقزم بنسبة 47% ، فيما تراجع انخفاض الوزن وسوء التغذية بين الأطفال بأكثر من 74% .