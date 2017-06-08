قال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة: إنه جارٍ ضبط طلاب تداولوا إجابات اللغة الأجنبية الأولى عبر “واتس آب” داخل لجنة بمصر القديمة.

وأشار، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يعمل على تتبُّع كل من يقوم بنشر أى أوراق للبوكليت أثناء اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون، اليوم، امتحان اللغة الإنجليزية على مستوى جمهورية مصر العربية.