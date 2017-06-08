أطلقت مجموعة العربي حملتها السنوية لإطعام الأسر الفقيرة ، حيث قامت بتوزيع 16500 كرتونة رمضانية في العديد من محافظات الجمهورية على الأسرة الفقيرة وذلك بهدف إسعادهم و تخفيف معاناتهم خلال شهر رمضان الكريم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم ،كما حرصت مجموعة العربي على توزيع كرتونة رمضان هذا العام على كل أسر أقباط العريش في محافظة الإسماعيلية في خطوة تهدف الى مشاركاتهم وتخفيف العبأ عنهم والتأكيد على روح المحبة التي تجمع بين كل المصريين .

وقال محي الدين العربي عضو المجلس التنفيذي لمجموعة العربي : إننا في العربي نعتبر مشاركتنا الاجتماعية واجب تجاه مجتمعنا المصري ، وقد تعودنا كل عام في شهر رمضان توزيع كرتونة رمضان على الفقراء من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والغير قادرين من أبناء المجتمع الذي نحن جزء منه ونشاركه في كافة المناسبات .

وأضاف العربي : منذ نشأة مجموعة العربي قد تعددت مشاركتنا الاجتماعية وتنوعت لتشمل مجالات البيئة والصحة والبحث العلمي والتعليم ، والتنمية المستدامة والمشاريع التنموية التي تهدف الى التطوير والتنمية المجتمعية في كافة المجالات .