التوصل لعلاج الأشخاص الذين يعانون من فوبيا التحليق فى الهواء و ركوب الطائرة

توصل عالم النفس الفرنسى عبد القادر دوكيدم و المتخصص فى علاج “الهلع”أو(الفوبيا) فى جامعة “باريس”، إلي علاج للأشخاص الذين يخافون لدرجة الهلع من ركوب الطائرات ، وهو أحد الأمراض النفسية التى تصيب الإنسان وتجعله يستبعد نهائيا فكرة ركوب الطائرة..

وقد تمكن هذا العالم من تقديم المفاتيح التى تبطل هذا الضغط النفسى الذى ينتاب هؤلاء الأشخاص عند التفكير فى ركوب الطائرات.

وتتخلص هذه المفاتيح فى ممارسة تمارين للتنفس والاستماع إلى نصائح الآخرين والحصول على المعلومات والألعاب التى تساعده على التخلص من هذا الإحساس ، مما يجعله يشغل مخ فى أخبار أخرى وينسى تماما الخوف الذى يعتيره عندما يقوم بركوب الطائرة .. وبذلك ، يستطيع التجربة و يركب الطائرة لمسافة قصيرة فى أول الأمر ، وبالتالى يحصل الراكب على الأمان ليركب الطائرة مرة أخرى .