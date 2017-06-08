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بوتين يعزى رئيس ميانمار فى ضحايا تحطم طائرة ببحر أندامان
فلاديمير بوتين

بوتين يعزى رئيس ميانمار فى ضحايا تحطم طائرة ببحر أندامان

2017-06-08 12:57:18
وكالات

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه لرئيس ميانمار هتين كياو فى ضحايا حادث تحطم الطائرة فى بحر أندامان.

وتوجه بوتين وفقا لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فى البرقية، بكلمات العزاء الصادق والمواساة لأهالى وأقارب الضحايا.

وذكرت وزارة الدفاع فى ميانمار أن الطائرة كان على متنها 122 شخصا بينهم 14 من أفراد الطاقم و35 عسكريا و73 من أفراد عائلات العسكريين بينهم 15 طفلا، وأن الطائرة كانت تنقل حمولة قدرها 4ر2 طن.

ووفقا لمعلومات العسكريين فى ميانمار، تم شراء هذه الطائرة عام 2016 من الصين، وتشير المعلومات إلى أن الظروف الجوية فى منطقة الحادث لم تكن سيئة مع هطول خفيف للأمطار، والرؤية بقيت واضحة، كما أكدت الأرصاد الجوية فى ميانمار.

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