كشف وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، اليوم الخميس، عن أن الوزارة، تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية، بدلاً من رفع الدعم نهائياً في 2019.

وبدأت مصر، في يوليو 2014 ، خطة لتحرير أسعار الكهرباء، على خمس سنوات.

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن الهدف من دراسة تمديد خطة رفع الدعم عن الكهرباء، هو تخفيف عبء زيادة الأسعار عن المواطنين”.

وأقرت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، نهاية مايو، حزمة ضمان اجتماعي إضافية، بنحو 45 مليار جنيه “2.5 مليار دولار”، في السنة المالية 2017-2018؛ لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يكافح الكثيرون منهم، لتدبير معيشتهم اليومية، بعد موجة ارتفاع الأسعار، التي تشهدها مصر.