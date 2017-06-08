اتهم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري دولة قطر بدعم عناصر إرهابية مطلوبة في ليبيا .

وأعرب عقيد أحمد المسماري ، في مؤتمر صحفي ، نشرته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، عن آسفه من عدم استجابة العالم لتنبيه القيادة العامة من دعم دولة قطر للإرهاب منذ وقت طويل مؤكداً أن الشعب الليبي قطع علاقته مع قطر منذ سنوات .

وتابع قائلأ “إن دولة قطر حاولت أيضاً قتل القائد العام للقوات المسلحةالليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر في مقر القيادة سابقاً في منطقة الأبيار شرق بنغازي ” حسب قوله.

وكشف المسماري عن وثائق مسربة من سفارة قطر في طرابلس تشير إلى عملية اعتقال قطريين في مدينة غريان الليبية سنة 2011 أصدرت السفارة على إثر هذه العملية تعليمات إلى اللجنة الأمنية الليبية العليا بغريان بإطلاق سراحهم بالقوة .

وأكد ” قيام ضباط تابعين للمخابرات القطرية ومنهم الملحق العسكري القطري الممسك بملفات المغرب العربي بشراء ذمم عدد من الشخصيات في ليبيا والمنطقة و ذلك انطلاقاً من غرفة تديرها قطر في دولة تونس” .

وفى ما يتعلق بعملية اغتيال الشيخ بريك اللواطي عميد قبيلة العواقير ، أكد المسماري وجود مستجدات بالقضية معرباً عن رفضه الإدلاء بأي تفاصيل في الوقت الحالي لعدم تخويله بذلك من قبل الأجهزة الأمنية .

وأشار المسماري إلى أن بنغازي كانت مسرح جريمة شاهد على عمليات قطر ضد الشعب الليبي، معتبراً أن أي تلاعب سواء سياسي أو عسكري من أي مواطن يعتبر خيانة لدم الشهداء .