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سمير فرج: أوباما استخدم قطر كأداة لدعم الإسلاميين
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

سمير فرج: أوباما استخدم قطر كأداة لدعم الإسلاميين

2017-06-08 13:08:50
محيط - خالد الريس

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن تأخر قطع العلاقات مع قطر جاءت نتيجة التنسيق مع دول الخليج، مشيدا بحكمة القيادة السياسية المصرية بسبب الصبر على التجاوزات والانتهاكات القطرية.
وأعلن سمير فرج من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد استخدمت قطر كأداة لدعم الإسلاميين في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قطر كانت تظن أنها بمأمن لتعاونها مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجاهل لقاءات أو محادثات أو تهنئة توليه الرئاسة من أمير قطر تميم بن حمد على الرغم من استثمار قطر لـ10 مليار دولار بالولايات المتحدة كمحاولة لإرضاء الرئيس الجديد، مؤكدا أن الرئيس ترامب يرفض الأحزاب والتيارات الإسلامية في المنطقة.
جدير بالذكر، أن العديد من الدول قد أعلنت عن مقاطعتها دبلوماسيا لقطر لاتهامها بالإرهاب والتدخل في شئونهم الداخلية، وهم مصر والسعودية، الإمارات، والبحرين، ليبيا، جزر المالديف، واليمن، وموريتانيا.
كما قررت المملكة الأردنية الهاشمية تخفيض حجم التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

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