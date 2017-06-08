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تشديدات أمنية بمحيط السفارة الأمريكية بأوكرانيا بعد انفجار عبوة ناسفة
السفارة الامريكية بأوكرانيا

تشديدات أمنية بمحيط السفارة الأمريكية بأوكرانيا بعد انفجار عبوة ناسفة

2017-06-08 12:44:49
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شهد محيط حرم السفارة الأمريكية، اليوم الخميس فى العاصمة الأوكرانية كييف تشديدات أمنية مكثفة بعد وقوع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة ألقيت من قبل مجهولين. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح بيان للشرطة الأوكرانية- اوردته قناة “روسيا اليوم” الاخبارية أن “الشرطة تلقت خبرا عن انفجار فى حرم السفارة الأمريكية، فى حى شيفتشينكو فى العاصمة الأوكرانية كييف، وتبين بعد الفحص أنه تم إلقاء عبوة ناسفة من قبل مجهولين فى حرم السفارة”.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يصب أحد بأى أذى، لافتة إلى أنه يتم الآن البحث عن الأشخاص المتورطين فى الانفجار.

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