أكد وزير الخارجية الفرنسية، جون إيف لودريان، حرص بلاده، على توسيع التعاون مع مصر، في عدد من المجالات؛ كـ”مكافحة الإرهاب، والتعليم، والثقافة، والتنمية”.

وشدد لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، في القاهرة، على ان بلاده متضامنة مع القاهرة، في مكافحة الإرهاب.

ووجه وزير الخارجية الفرنسي، رسالة قوية إلى العالم، قائلاً: “لن نسمح بنمو تنظيمات إرهابية في ليبيا، تهدد أمن فرنسا ومصر”.

وأشار لودريان، إلى أنه سوف ينقل اليوم، تعازيه، لبابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، خلال لقائهما، على الحادث الإرهابي، الذي استهدف عدد من الأقباط في المنيا.