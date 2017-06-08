أظهر تعميمان ملاحيان الخميس، أن هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي ستمنع دخول أي سفن تحمل شحنات متجهة إلى قطر أو قادمة منها.

ويعيد التعميمان الجديدان، اللذان صدرا في وقت متأخر الأربعاء، تطبيق الحظر على السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها، بعد أن خففت السلطات القيود الأربعاء.

وقال التعميمان، إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة، يظل سارياً، وأن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.