يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جدير بالذكر أن “لودريان” وصل اليوم إلى القاهرة، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية سامح شكري.