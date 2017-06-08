كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، عن أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية، بقيمة 8.4 مليار دولار، في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية مايو الماضي.

وفي الثالث من نوفمبر الماضي، حررت مصر، سعر صرف عملتها، أمام العملات الأجنبية.

وقال كوجك، في تصريحات لوكالة “رويترز”: “استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، سواء سندات أو أذون خزانة، بلغت 2.6 مليار دولار، في مايو، و8.4 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية مايو”.

ورفع تحرير سعر الصرف، شهية المستثمرين الأجانب، ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية، التي أصبحت رخيصة ومغرية، وكذلك في أذون الخزانة، ذات العائد المرتفع.