 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 11:52 صباحاً
روابط سريعة
منذ قرار «التعويم».. مصر تجذب 8.4 مليار دولار
البنك المركزي المصري

منذ قرار «التعويم».. مصر تجذب 8.4 مليار دولار

2017-06-08 11:20:07

كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، عن أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية، بقيمة 8.4 مليار دولار، في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية مايو الماضي.

وفي الثالث من نوفمبر الماضي، حررت مصر، سعر صرف عملتها، أمام العملات الأجنبية.

وقال كوجك، في تصريحات لوكالة “رويترز”: “استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، سواء سندات أو أذون خزانة، بلغت 2.6 مليار دولار، في مايو، و8.4 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية مايو”.

ورفع تحرير سعر الصرف، شهية المستثمرين الأجانب، ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية، التي أصبحت رخيصة ومغرية، وكذلك في أذون الخزانة، ذات العائد المرتفع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3