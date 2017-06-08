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محكمة ماليزية تحدد 16 يونيو الجاري للنظر في قضية اغتيال كيم جونج نام
كيم يونغ نام الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

محكمة ماليزية تحدد 16 يونيو الجاري للنظر في قضية اغتيال كيم جونج نام

2017-06-08 11:36:58
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حددت المحكمة الكبرى في مدينة شاه عالم الماليزية، يوم 16 يونيو الجاري لنظر الدعاوى في قضية امرأتين أجنبيتين للاشتباه في قيامهما باغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” أن الإندونيسية سيتي عائشة “25 عاما” والفيتنامية دوان تي هيونج “28 عاما”  اتهمتا -إلى جانب أربعة آخرين من المشتبه بهم لا يزالون طلقاء- باغتيال كيم جونج نام بمطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير الماضي.

ووجهت التهم للمتهمتين بموجب المادة “302” من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام إذا أدينتا بالتهم الموجهة إليهما.

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