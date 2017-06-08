أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد رفع العرض المقدم لضم الإسباني الدولي ألفارو موراتا من نادي ريال مدريد.

وكان “الشياطين الحمر” قد تقدموا بعرض مبدئي لضم اللاعب مقابل 52 مليون جنيه استرليني، ورفضه النادي الملكي، لكن الصحيفة أكدت أن اليونايتد رفع عرضه من أجل إبرام الصفقة لتعزيز خط هجومه في الموسم الجديد.

ويسعى مانشستر يونايتد لضم مهاجم على مستوى عالٍ في ظل إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقطع في الرباط الصليبي، والتي تقلص فرص تمديد عقده مع النادي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادا للعودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن موراتا قريب من الرحيل عن صفوف الميرينجي في ظل اعتماد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان على مواطنه كريم بنزيمه، ورغبة منه في اللعب في موقع أساسي للحفاظ على مكانه في المنتخب الإسباني في كأس العالم القادمة، واعتباره مانشستر يونايتد مكانا مناسبا لمواصلة التألق.