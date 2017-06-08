آخر تطورات «مثلث ماسبيرو»2017-06-08 11:10:35
قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير العشوائي، إنه بدأت الخطوات الفعلية لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أن المنطقة بها أكثر من 4 آلاف أسرة، وهناك حوالي 3 آلاف أسرة قرروا الحصول على تعويض مادي، وبعضهم قرر الانتقال لحي الأسمرات والباقي قرروا البقاء في بيوتهم.
وأضاف “درويش”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “8 الصبح” على قناة DMC، اليوم، الخميس، أنه اعتبارا من بعد العيد سيتم تنفيذ رغبات السكان بشكل أكثر جدية، لافتا إلى أن عملية تسكين الأسر لبدء عملية التطوير ستستغرق 3 أشهر.
وأشار إلى أن أصحاب المحال التجارية ستتم معاملتهم نفس معاملة السكان وتنفيذ جميع رغباتهم، أو الحصول على تعويضات مادية.
وأوضح أن بداية عملية التطوير ستكون ببناء الوحدات السكانية للأسر الراغبة في البقاء، لافتا إلى أن تطوير المنطقة سيستغرق 5 سنوات.
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آخر تطورات «مثلث ماسبيرو»Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
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