قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الوزارة استعدت لحجز تذاكر القطارات في عيد الفطر، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود للقضاء على السوق السوداء للتذاكر.

وأضاف عرفات في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أنه تم وقف الحجز الألكتروني اعتبارا من أمس الأربعاء، على أن يكون الحجز بالبطاقة الشخصية ولكل راكب تذكرتين فقط.

وقال الوزير إن نسبة الحجز الألكتروني لتذاكر القطارات بلغت خلال الفترة الماضية 10%، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على زيادة النسبة إلى 25% من تذاكر القطارات بحلول عيد الأضحى القادم.

من جهة أخرى، قال وزير النقل إن العمل يجري بطريق شبرا- بنها الحر يجري على قدم وساق لتسليمه في موعده المقرر 30 يوليو المقبل.

وأوضح أن من أهم المشروعات التي سيتم تسليمها في الموعد ذاته القوس الشمالي الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي الذي سيتقاطع أيضا مع طريق شبرا - بنها الحر.

وأشار إلى أن هناك عدة قطاعات انتهى العمل فيه بالفعل في الطريق الدائري الإقليمي لكن سيتم افتتاح كل قطاعات الطريق في يوم واحد

وأوضح الوزير أن طريق شبرا بنها الحر مدرج بالمشروع القومي للطرق بطول 40 كم ويتكلف 2.5 مليار جنيه، وتم تكثيف المعدات والعمل على مدار الأسبوع على مدار 24 ساعة لإتمام التنفيذ في الموعد المقرر.

وقال إن الطريق يشمل 2 عملا صناعيا (38 كوبرى و24 نفقا)، مؤكدا أن الطريق سيساهم في تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، الذى يمر عليه ما يزيد عن 140 ألف سيارة في اليوم، وخلق محور جديد يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

وأوضح أن الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة أجرت 3 تجارب تحميل على عدد 2 كوبري بطريق شبرا /بنها الحر للتأكد من كفاءة التنفيذ، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للكوبري الرابط بين طريق شبرا – بنها تبلغ 180 مليون جنيه.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تنسق مع شرطة النقل والمواصلات من أجل تشديد الإجراءات الأمنية بكافة محطات القطارات ومترو الأنفاق، خاصة في ساعات الذروة لمواجهة أي أخطار محتملة.

وقال “التأمين هو من عمل وزارة الداخلية ممثلة في شرطة النقل والمواصلات، وقد تم إصلاح العديد من أجهزة كشف المعادن بالمحطات وأجهزة الاشعة وأصبحت كلها تعمل الآن”.

وأضاف “من جانبنا نرسل لجانا من الوزارة إلى محطات القطارات والمترو للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، وطريقة تعامل الموظفين مع الجمهور ومستوى الخدمة المقدمة، ونعمل على معالجة أي قصور فورا”.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت خلال شهر رمضان تقديم خدمة مميزة عبر محطات مترو الأنفاق تتمثل في توعية وإرشادات دينية يقدمها دعاة وأئمة من الأزهر بشكل يومي للتوعية بالدين الإسلامي الوسطي بعيدا عن أفكار التطرف والإرهاب ودعاة الفتنة.

من جهة أخرى، ناشد وزير النقل المواطنين الالتزام بقواعد عبور شريط السكك الحديدية من الأماكن المخصصة والمعابر والمزلقانات الشرعية، وقال “قبل يومين اقتحمت سيارة مزلقان منفلوط رغم أن الخفير أغلقه لعبور القطار، إلا أن سائق السيارة أراد العبور قبل قدوم القطار فصدم الخفير وأصابه وحطم المزلقان بالسيارة”.

وأضاف “هذه السلوكيات الخاطئة تدمر مجهود الوزارة، فالخفير الذي أغلق المزلقان عمله أن يحمي المواطنين أثناء عبور القطارات فكان جزاؤه أن يصاب بهذا الشكل”.