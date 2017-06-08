تخفيض التصنيف الائتماني لقطر يؤثر على الديون السيادية2017-06-08 11:11:57
أدى خفض التصنيف الائتماني لقطر إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية، خوفا من مخاطر التخلف عن السداد.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر الماضي، مقارنة مع 80 نقطة مساء أمس الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.
جاء ذلك بعد أن خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية، التصنيف الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل، درجة واحدة من AA إلى AA سالب ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.
وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0% في السنوات الخمس القادمة.
وزادت أيضا عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية كثيرا إلى 98 نقطة من 90 بعد أن هوت أسعار النفط نحو 4% في تعاملات الأسواق الخارجية.
ولمحت وكالتا التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش” إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني لقطر على خلفية الأزمة مع دول عربية على رأسها السعودية.
-
آخر تطورات «مثلث ماسبيرو»Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
تخفيض التصنيف الائتماني لقطر يؤثر على الديون السيادية
أدى خفض التصنيف الائتماني لقطر إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية، خوفا من مخاطر التخلف عن السداد. وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس ...Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
أهم قضايا القمة «المصرية – البحرينية».. اليوم
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس جلسة مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لبحث عدد من الموضوعات على رأسها قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين ...Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
مقتل وإصابة خمسة مسلحين من طالبان في انفجار شمال أفغانستانThu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
وزير النقل : وقف الحجز الألكتروني لتذاكر القطارات في عيد الفطر
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الوزارة استعدت لحجز تذاكر القطارات في عيد الفطر، مؤكدا أن الوزارة تبذل كافة الجهود للقضاء على السوق السوداء للتذاكر. وأضاف ...Thu, 08 Jun 2017 09:23:08 GMT
-
فيديو جديد لاعتداء لندن..الشرطة والمهاجمون وجها لوجه
أظهر شريط فيديو التقطته كاميرات مراقبة لحظات دراماتيكية، لوصول عناصر الشرطة البريطانية إلى موقع هجوم لندن الدامي، حيث قتلوا المهاجمين الثلاثة. ويظهر في الفيديو، ...Thu, 08 Jun 2017 09:08:51 GMT
-
وزيرة الاستثمار: وضعنا خطة لزيادة عدد المناطق الحرة في المحافظات
زارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر المنطقة الحرة العامة، اليوم الخميس، للقاء عدد من العاملين في المنطقة، حيث كان في استقبالها القائمة بأعمال ...Thu, 08 Jun 2017 09:08:51 GMT
-
الصين تنتقد تقريرا للبنتاجون بشأن سياستها العسكرية
انتقدت وزارة الخارجية الصينية “تقريرا سنويا حول التطورات العسكرية والأمنية لدي الصين” أصدرته وزارة الدفاع الامريكية “البنتاجون” أمس الأول الثلاثاء والذي يعتبر ...Thu, 08 Jun 2017 08:53:40 GMT
-
أول شحنة غذاء إيرانية تصل إلى قطر
أفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، أن طائرة “بوينغ 747” وصلت إلى قطر، مقلّة أول شحنة من المواد الغذائية إليها. وكان مسؤول في وزارة التجارة ...Thu, 08 Jun 2017 08:53:40 GMT