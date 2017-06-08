جدول أعمال السيسي في القمة «الأفريقية - الألمانية»2017-06-08 11:03:32
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية- الألمانية التي تستضيفها برلين يوم ١٢ يونيو الجاري، التى تعقد تحت عنوان “قمة الاستثمار مستقبل مشترك”، وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للرئيس السيسي، أثناء زيارتها الأخيرة للقاهرة.
ومن المقرر، أن يعقد الرئيس قمة مصرية – ألمانية كما يشهد الرئيس فعاليات منتدى الاعمال المصرى الالمانى المشترك والذى يستهدف خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيرتها الالمانية بهدف انشاء مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
وأيضاً، من المقرر أن يشهد الرئيس السيسى التوقيع على المحضر النهائى للجنة والتى تشمل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الحوار الاستثمارى وكذا التعاون فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
ويلتقي الرئيس السيسي، مع عدد كبير من الشركات الألمانية، التي تعمل في مجالات الطاقة وتصنيع السيارات والأدوية والمعدات الثقيلة، لبحث خططها الاستثمارية الجديدة في مصر.
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