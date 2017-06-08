 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 11:44 صباحاً
روابط سريعة
إطلاق صاروخ "بروتون" الروسي الذي يحمل قمرًا صناعيًا أمريكيًا
صاروخ بروتون- روسيا

إطلاق صاروخ "بروتون" الروسي الذي يحمل قمرًا صناعيًا أمريكيًا

2017-06-08 11:10:06
أ ش أ

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إطلاق صاروخ “بروتون” الروسي، اليوم الخميس، من ميناء بايكونور الفضائي في جنوب كازاخستان وهو مزود بقمر صناعي أمريكي للاتصالات “اكوستار-21”.

ويعد هذا الإطلاق هو الأول لصاروخ “بروتون” منذ شهر يونيو 2016 حيث تعرض لعطل في المحرك أدى لإجراء عملية فحص أجلت إطلاق الصاروخ لمدة عام.

وقال مسئول في (روسكوزموس) لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن الإطلاق تم وفقا للموعد المحدد له حيث انفصل القمر الصناعي “اكوستار-21” عن الصاروخ الساعة السادسة و55 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو.

وبروتون-إم هو أكبر صاروخ حامل للأقمار الصناعية في أسطول المركبات الفضائية الروسية، وحمل عشرات الأقمار الصناعية الروسية والأجنبية منذ دخوله الخدمة للمرة الأولى عام 2001.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3