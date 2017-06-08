إطلاق صاروخ "بروتون" الروسي الذي يحمل قمرًا صناعيًا أمريكيًا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إطلاق صاروخ “بروتون” الروسي، اليوم الخميس، من ميناء بايكونور الفضائي في جنوب كازاخستان وهو مزود بقمر صناعي أمريكي للاتصالات “اكوستار-21”.

ويعد هذا الإطلاق هو الأول لصاروخ “بروتون” منذ شهر يونيو 2016 حيث تعرض لعطل في المحرك أدى لإجراء عملية فحص أجلت إطلاق الصاروخ لمدة عام.

وقال مسئول في (روسكوزموس) لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن الإطلاق تم وفقا للموعد المحدد له حيث انفصل القمر الصناعي “اكوستار-21” عن الصاروخ الساعة السادسة و55 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو.

وبروتون-إم هو أكبر صاروخ حامل للأقمار الصناعية في أسطول المركبات الفضائية الروسية، وحمل عشرات الأقمار الصناعية الروسية والأجنبية منذ دخوله الخدمة للمرة الأولى عام 2001.