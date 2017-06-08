مقتل وإصابة خمسة مسلحين من طالبان في انفجار شمال أفغانستان

وقع انفجار في شمال ولاية سربل شمال أفغانستان أسفر عن مقتل وإصابة 5 مسلحين من حركة طالبان على الأقل.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية -في بيان أوردته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، اليوم الخميس- أن ثلاثة من مسلحي طالبان بينهم قائد محلي للحركة يدعى قاري ذكر الله قتلوا وأصيب اثنان آخران.

وأضاف البيان أن مسلحي طالبان كانوا يصنعون عبوة ناسفة حين انفجرت قبل وقتها المحدد.

ولم تعلق جماعة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.