زارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر المنطقة الحرة العامة، اليوم الخميس، للقاء عدد من العاملين في المنطقة، حيث كان في استقبالها القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منى زوبع، ورئيس قطاع المناطق الحرة أحمد عفيفي.

وقالت وزيرة الاستثمار إنها حريصة خلال زيارتها للمنطقة على الاستماع إلى مشاكل العاملين فيها، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأضافت أن أول رسالة تريد أن توجهها هي أن جميع العاملين في الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار هم فريق عمل واحد، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تتضمن زيادة عدد المناطق الحرة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين.

وذكرت أن الوزارة ترغب في تحسين وتطوير عمل المناطق الحرة العامة والخاصة، داعية العاملين إلى ضرورة إبراز قصص النجاح التي قامت بها المنطقة الحرة العامة، مؤكدة أن بابها مفتوح لجميع العاملين في المناطق الحرة.

ودار حوار بين الوزيرة والعاملين في المنطقة، حيث أشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل بوابة إلكترونية للاستثمار والتعاون الدولي بعد دمج الوزارتين في وزارة واحدة؛ من أجل العمل على جذب المستثمرين والشركاء في التنمية وتوضيح كافة المعلومات والإجراءات والخدمات التي تتخذها الوزارة في مجال الاستثمار، وتشمل البوابة معلومات عن المناطق الحرة وكافة الأخبار المتعلقة بالوزارة والمشروعات التي تدعمها وتساهم في تنفيذها بشكل يومي، وأشارت إلى أن بعثة من البنك الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل، لدعم الخريطة الاستثمارية.

واستمعت الوزيرة لشرح حول طبيعة عمل المنطقة الحرة العامة، حيث أشار العاملين إلى أن نسبة الإشغال في المنطقة وصلت إلى 97 %.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع المناطق الحرة أحمد عفيفي أن المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر هي إحدى المناطق الحرة التاسعة للهيئة العامة للاستثمار، معربا عن تطلع القطاع لزيادة عدد المناطق الحرة خلال الفترة المقبلة.

وقامت الوزيرة بجولة في مصانع المنطقة الحرة العامة، حيث زارت مصنع “شركة ليوني لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات”، والتي تبلغ حجم استثماراتها 74.3 مليون دولار، وحجم العمالة بها 6511 عاملا، كما استمعت إلى شرح حول طبيعة عمل الشركة والخطط المستقبلية للتوسع.

وعقب ذلك، زارت نصر مصنع “شركة صحارا للطباعة”، والتي وصلت استثماراتها إلى 400 مليون جنيه، ويعمل بها 400 عامل، وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة نديم إلياس أن الوزيرة هي أول وزير استثمار يزور المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر منذ 15 عاما، مضيفا أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، وتعتزم التوسع وزيادة الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في مجالات الطباعة والتغليف، بنحو 200 مليون جنيه، مما يوفر فرص عمل جديدة ويساهم في زيادة الدخل القومي.

ودار حوار بين الوزيرة وعدد من العاملين في مصنع الشركة، حيث استمعت الوزيرة إلى التحديات التي يواجهوها في عملهم، والتدريب الذي يحصلون عليه.. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة- في هذا الصدد- أن الشركة قررت هذا العام زيادة مرتبات العاملين بها إضافة إلى الحوافز، مشيرا إلى أن كل العاملين مؤمن عليهم تأمين كلي.