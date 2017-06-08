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داعش يهدد 8 دول كبرى بينهم أمريكا وروسيا وبريطانيا بتفجيرات متفرقة
داعش بانر ارهاب تطرف

داعش يهدد 8 دول كبرى بينهم أمريكا وروسيا وبريطانيا بتفجيرات متفرقة

2017-06-08 10:59:45
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هدد تنظيم داعش، مساء أمس الأربعاء، ثمانى دول بهجمات دموية فى الأسواق والشوارع ومواقف السيارات، وهى أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وبلجيكا وإيطاليا.
وعرض أحد المواقع التابعة للتنظيم الإرهابى، الذى يعتبر الناطق الرسمى لتنظيم داعش، تحذيرا فى رسالة موجهة للمسلمين بتجنب الأماكن العمومية كالأسواق والشوارع، وكذلك مواقف السيارات لأنهم مستعدون لتفجير أنفسهم فى أى لحظة.

وأضاف التنظيم فى رسالة أخرى وجهها لمن أسماهم بالصليبيين قائلين إنها الحرب معهم لم تبدأ بعد، وأنهم قادمون لقطع رقابهم على حد تعبير الرسالة.

وحسبما نشرته صحيفة “هيت لاتيست نيوز” البلجيكى أكد التنظيم أن هناك الآلاف من الجنود مستعدون فى بلدكم، باعوا أجسادهم فى سبيل الله.

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