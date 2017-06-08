أظهر شريط فيديو التقطته كاميرات مراقبة لحظات دراماتيكية، لوصول عناصر الشرطة البريطانية إلى موقع هجوم لندن الدامي، حيث قتلوا المهاجمين الثلاثة.

ويظهر في الفيديو، الذي نشر الخميس على مواقع بريطانية، 3 أشخاص وهم يهاجمون المارة بالسكاكين في منطقة “بورو ماركت”.

وكان المهاجمون دهسوا بشاحنة “فان” عددا من المارة على جسر لندن قبل أن يترجلوا من المركبة ويتوجهوا إلى “بورو ماركت”.

ويظهر الشريط لحظة وصول مركبة شرطة إلى زقاق، حيث قفز عناصر الأمن وأطلقوا الرصاص على المهاجمين، الذين قتلوا على الفور.

وبعد ذلك، وصلت سيارة أخرى للشرطة للمكان من أجل تأمينه، تحسبا لوجود مسلحين آخرين.

وقالت الشرطة البريطانية إن 8 عناصرها أطلقوا 50 رصاصة لقتل المهاجمين، مشيرة إلى أنها عناصرها وصلوا إلى المكان بعد 8 دقائق من أول بلاغ تلقته بشأن الهجوم.

وأغلب أفراد الشرطة في بريطانيا غير مسلحين ومن غير المعتاد أن يطلق الضباط النار من أسلحتهم.

وسقط في الهجوم، الذي وقع مساء السبت، 7 قتلى ونحو 50 جريحا، بالإضافة إلى المهاجمين الثلاثة الذين قتلوا برصاص الشرطة.