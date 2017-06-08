اعتقلت السلطات الموريتانية عصابة لتهريب المخدرات وتبييض الأموال تتكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم من وصفته بأنه أكبر تاجر للمخدرات في منطقة الساحل والصحراء.

وقال الخليل ولد أحمد وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط في تصريح بثه التلفزيون الموريتاني اليوم (الخميس) ان قوات الدرك فككت خلال الأيام الماضية عصابة تمتهن تهريب المخدرات وتبييض الأموال.

وأضاف أن الاعتقالات جرت في نواكشوط وداخل البلاد وانطلقت من احدى شركات الصرافة في نواكشوط ، وأن العملية أسفرت عن مصادرة طن ومائتي واربعة وسبعين كيلوجراما من المخدرات.

وتشير الاحصاءات الرسمية الموريتانية الى أنه تم مصادرة خمسة أطنان من المخدرات خلال النصف الاول من العام الجاري.