نفى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، مؤكدا أن ما أثارته صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة ويعبر عن افلاسهم .

وقال حجازي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن ما رصدته غرفة العمليات المركزية حتى الآن لا يتعدى محاولات غش فردية باستخدام الهاتف المحمول وتم التعامل معها وفقا للقانون .

وأضاف أنه يحرص على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية للاطمئنان على لجان السير بجميع المحافظات.

