التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل روك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، لبحث سبل التعاون بين البلدين ومواصلة التعاون القائم بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للأشقاء في بوركينا فاسو.

ويتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وفي منطقة الساحل الأفريقي، فضلًا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية.