أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بياناً رسمياً اعتذر فيه لنادي ساوثمبتون بعد تسريب محادثات تؤكد تواصل المدرب الألماني يورغن كلوب مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، دون علم نادي الأخير.

وعلق النادي - في بيانه الرسمي بالقول “نعتذر لمالك نادي وإدارة وجماهير ساوثامبتون من سوء الفهم الذي حصل بقضية فان ديك، معربا عن ندمه بسبب ما ظهر بالإعلام مؤخراً بشكل مسيء لساوثامبتون وللاعبين الذين انتقلوا بين الناديين”.

وأضاف البيان: “نحترم مكانة ساوثامبتون ونعلن عن إنهاء اهتمامنا باللاعب”.

وكان ساوثامبتون قد تقدم بشكوى ضد ليفربول متهماً فيها الريدز بالتفاوض مع اللاعب من دون علم ناديه بما يمثل مخالفة واضحة لقوانين الاتحاد الدولي وتكمن المشكلة الأكبر بحصول النادي على محادثات مسربة وهو ما يشير لوجود تلاعب بمسار الصفقة بتسريبه هذه المحادثات.

وعلّقت بعض الصحف على القضية بالحديث عن إمكانية وجود من وجه طعنة كلوب من داخل ليفربول ليتسبب بحرمانه من أحد أبرز مدافعي الدوري الإنجليزي، حيث كان الريدز قريباً من ضم اللاعب مقابل حوالي 70 مليون يورو لكن هذه القضية والخوف من عقوبة تحرم الريدز من دخول سوق الانتقالات حرم كلوب من ضم اللاعب.