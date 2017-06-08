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أنقرة: موقفنا لا يتعلّق بقطر أو دولة أخرى.. بل برفض رفع التوتر في المنطقة
رئيس لجنة الحكماء بمجموعة الدول الثماني الإسلامية نعمان قورتولموش

أنقرة: موقفنا لا يتعلّق بقطر أو دولة أخرى.. بل برفض رفع التوتر في المنطقة

2017-06-08 10:51:08
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برّر المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش، موقف بلاده بخصوص أزمة الخليج، أن الأمر “ليس متعلقا بقطر أو أية دولة أخرى، وإنما يتعلّق بزيادة التوتر في المنطقة وتحويل الصراعات داخلها إلى أزمات وفوضى”، فيما قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى حل للمشاكل عبر الحوار.

وأبدى قورتولموش الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء التركي، في تصريحات له خلال مأدبة إفطار بإسطنبول، تساؤلاته حول” المغزى من هذه الأزمة ومن يستفيد منها، خاصة وأنها تأتي في ظرفية لا تزال تشهد استمرار الأزمة السورية وتعقيد المسألة العراقية”، حسب ما نقلته عنه وكالة الأناضول.

وزاد المتحدث أن بلاده ستعمل على نهج سياسة “تزيد من التكامل في المنطقة بدلا من تقسيمها وتجزئتها”، مردفا أن أنقرة ترغب بـ”خفض مستوى التوتر وإيجاد حل لأزمة قطع العلاقات مع قطر”.

ومن جهته طالب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، من أطراف الأزمة الخليجية التهدئة، متحدثا عن أن المنطقة حاليا “لا تستطيع تحمل مشاكل جديدة وحالة جديدة من عدم الاستقرار”، معربا عن “حزنه من وقوع الأزمة في منطقة العالم الإسلامي”، وفق تصريحات أدلى بها في لقاء مع منظمات المجتمع المدني، حسب وكالة الأناضول.

ويذكر أن جزر القمر انضمت في قرار قطع العلاقات مع القطر إلى الإمارات والسعودية والبحرين و مصر وجزر المالديف والحكومة اليمنية وحكومة شرق ليبيا وموريتانيا، فيما خفضت الأردن والسنغال وجيبوتي التمثيل الديبوماسي مع قطر.

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