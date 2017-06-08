استقبل وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الخميس نظيره الفرنسى جون ايف لودريان الذى يقوم حاليا بزيارة الى القاهرة .

وعقد الوزيران على الفور جلسة مباحثات تتناول العلاقات المصرية الفرنسية مع تولى الرئيس الفرنسي الجديد “إيمانويل ماكرون” مسئولية الحكم في فرنسا وتدشين مرحلة جديدة وهامة للعلاقة المصرية الفرنسية الاستراتيجية.

كما يبحث الجانبان تطورات الوضع الليبى، وجهود مكافحة الإرهاب على الأراضى الليبية سوف تستحوذ على شق هام من مشاورات وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي على ضوء تأثر الأوضاع في مصر وفرنسا من انتشار التنظيمات الإرهابية ودورها التخريبى داخل ليبيا، وتأثيراتها السلبية على دول جوار ليبيا وتهديدها للأمن والاستقرار في دول المتوسط.