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السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية
السيسي في اجتماع بعد هجوم المنيا ـ

السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

2017-06-08 10:43:43
أ ش أ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠١٧ بتخصيص قطعة أرض مساحتها ٩٦ر٧٤٤١٩٥ متر مربع من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شمال طريق القطامية/العين السخنة، لاستخدامها في انشاء محطة توليد كهرباء العاصمة الجديدة.
كما اصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات والجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين زمام قرية شط الشعراء مركز دمياط بمحافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة.

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