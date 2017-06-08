وزيرة الاستثمار: وضعنا خطة لزيادة عدد المناطق الحرة في المحافظات

زارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر المنطقة الحرة العامة، اليوم الخميس، للقاء عدد من العاملين في المنطقة، حيث كان في استقبالها القائمة بأعمال ...