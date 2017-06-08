اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان ديميستورا، الذي يزور موسكو اليوم، أن سبل التوصل إلى الحل في سوريا يجب أن يكون من خلال إشراك روسيا.

وتأتي زيارة دي ميستورا إلى موسكو تلبية لدعوة من الحكومة الروسية، حيث سيجتمع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي #شويغو.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة من دون إيجاد أفق سياسي وفق مقررات جنيف.