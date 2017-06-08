أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعطاء أولوية للتنمية في المحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد وسيناء، وأن الوزارة حريصة على تفعيل قانون الاستثمار.

وقالت نصر - خلال مشاركتها في سحور الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد وعدد من ممثلي جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية- إن أهم شرط لتحسين مناخ الاستثمار هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووجود البنية الأساسية التي تيسر على المستثمر، لذلك فإن الوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون التأجير التمويلي والإصلاح المؤسسي.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الذي صدق عليه الرئيس السيسي كان هدفه التسهيل على المستثمرين، موضحة أن هناك حوارا مجتمعيا مع المستثمرين حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وذكرت أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للمواطن المصري خاصة الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة أهمية النظر إلى البعد الاقتصادي للاستثمار بعمق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحمله المسؤولية مع الحكومة في توفير الوظائف للشباب.

وأوضحت أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون الاستثمار، وتعمل على تيسير كافة الاجراءات للمستثمر حتى يستطيع المساهمة في الاقتصاد المصري.

وأكدت أن المستثمر المصري إذا لم يشعر بالاستقرار ويقوم بتوسيع نشاطه فلن يأتي المستثمر الأجنبي بدوره، لذلك تعمل الوزارة على أن يشعر المستثمر بالأمان والاستقرار.

وذكرت نصر أن الدعم أصبح يذهب للمواطن بشكل مباشر بعد أن كان يذهب في الماضى إلى المستثمر من أجل إقامة مشروعات تحسن من مستوى معيشة المواطنين. موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به مادة تنص على الالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات طالما وافق عليها مجلس الوزراء.

وذكرت أن الوزارة تقوم بإصلاحات مؤسسية داخل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت سياسة لمحاسبة الموظف داخل الهيئة إذا قصر في إنهاء إجراءات المستثمر، مؤكدة أنها ستسأل إذا لم تحل مشاكل المستثمرين.

ولفتت الوزيرة إلى أنها قامت بعمل إعلان لتطوير 3 مناطق استثمارية في قليوب والصف وميت غمر، داعية المستثمرين إلى المشاركة في إعادة تطوير هذه المناطق، والاستفادة من حوافز ومميزات قانون الاستثمار.

وأكدت أنها منحازة لسيناء وسبق لها أنها زارت المناطق الأكثر احتياجا في شمال سيناء ومدينة الطور بجنوب سيناء، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء أولوية للتنمية في المحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد وسيناء، وأوضحت أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة الوزارات في مجال الاستثمار.

وكان محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، قد استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحوا يثقون في قدرتها على حل مشاكلهم في مصر وتحسين بيئة الاستثمار.

وأعرب عدد من المستثمرين عن ثقتهم في تغيير مناخ الاستثمار في مصر نحو الأفضل، داعين إلى ضرورة توفير الميزة النسبية في كل محافظة لأنها تعد من الأمور التي تجذب المستثمرين.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن المستثمرين يعتبرون الوزيرة “محامية المستثمرين” لدى جميع الجهات الحكومية فيما يتعلق بحل المشاكل التي تواجههم.

