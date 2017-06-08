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الجزائرى سعيد بلكالام لن يجدد عقده مع أورليون‎
كرة قدم - مباراة كرة قدم - كرة القدم

الجزائرى سعيد بلكالام لن يجدد عقده مع أورليون‎

2017-06-08 10:13:24
أ ش أ

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن المدافع الدولى الجزائرى سعيد بلكالام سيخوض تجربة جديدة هذا الصيف وأنه يمتلك عدة عروض من فرق في الليج 1 والليج 2 ، ويبدو أنه لن يجدد عقده مع فريق أورليون الفرنسي والذي نجا بصعوبة من الهبوط للدرجة الثالثة.

وقدم بلكالام موسما محترما للغاية مع أورليون الذي انضم اليه في الميركاتو الصيفي الماضى بعد فسخ عقده مع واتفورد الانجليزي، وشارك في 29 مباراة في الليج 2 وسجل هدفا وصنع اخر.

وكان من المنتظر أن يتواجد اللاعب في قائمة مدرب منتخب الجزائر لوكاس ألكاراز لمباراتي غينيا وتوجو ولكنه غاب بشكل مفاجئ.

تجدر الاشارة إلى أن لاعب شبيبة القبائل السابق خاض عدة تجارب احتراف سابقة في تركيا وفرنسا وانجلترا.

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