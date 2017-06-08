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السفير القطري لدى موريتانيا يغادر نواكشوط بعد قطع العلاقات مع الدوحة
السفير القطري لدى موريتانيا

السفير القطري لدى موريتانيا يغادر نواكشوط بعد قطع العلاقات مع الدوحة

2017-06-08 10:12:32
وكالات

غادر السفير القطري لدى موريتانيا عبد الرحمن الكبيسي، نواكشوط، اليوم الخميس، عائدا إلى بلاده، وذلك عقب إعلان موريتانيا، أمس الأول الثلاثاء ، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر الدوحة وغلق السفارة.
ونقلت مصادر صحفية عن مصدر مقرب من السفير انزعاجه من عدم إشعاره بقرار قطع العلاقات، مضيفا أن السفير لم يسمع بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام.
وكانت موريتانيا قد أصدرت بيانا رسميا أفادت فيه بأنها قطعت علاقاتها مع قطر بسبب “تقويض قطر للعمل العربي المشترك ودعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، ونشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية؛ مما نتج عنه مآس إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم، كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية”.

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