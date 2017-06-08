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ننشر «الحركة المرورية» في القاهرة الكبرى
كوبري اكتوبر

ننشر «الحركة المرورية» في القاهرة الكبرى

2017-06-08 10:04:15

قال العقيد عماد حماد رئيس قسم الإدارة العامة للإعلام بإدارة المرور، إن كافة محاور القاهرة الكبرى شهدت سيولة مرورية، صباح اليوم الخميس، لافتًا إلى أن جميع الطرق والمحاور الرئيسية تعمل بكفاءة عالية.

وأضاف حماد فى مداخلة تيلفونية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “اكسترا نيوز”، أن حالة المرور كثافتها قليلة، ولا يوجد تصادمات أو كثافات فى أى مكان، مؤكدًا أن كوبرى أكتوبر يعمل بشكل جيد، ومحور صلاح سالم به كثافات متوسطة، بالإضافة إلى أن نفق الأزهر يعمل بشكل جيد جدًا بدون أعطال أو مصادمات داخل النفق، كما أن محور الثورة ومحور المشير يعملان بشكل جيد، بالإضافة إلى محور الكورنيش.

وأشار إلى أن الكثافات المتوقع حدوثها ستكون بعد الإفطار خاصة فى منطقة المحلات التجارية والمولات، حيث يحرص المواطنين على الخروج لشراء ملابس العيد لأبنائهم وتناول السحور فى مناطق الاحتفالات الرمضانية.

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